Starterswoningen Shooters dupe van slechte inspraak

Mae (12) uit Schijndel is doof en woont op internaat in Groningen: ‘Een snelle knuffel van mama, dat mis ik het meeste’

7 oktober SCHIJNDEL - Toegang tot onderwijs vlakbij huis of met een kort busritje even verderop is niet voor iedere tiener weggelegd. De 12-jarige Mae van der Loo uit Schijndel is vanaf haar geboorte doof en gaat doordeweeks in Groningen naar school. Ze woont op een doveninternaat en mist het thuisfront.