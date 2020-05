Steeds meer huurders raken in de knel door corona

SCHIJNDEL/BOXTEL - Daar zit je dan vanwege de coronacrisis, zonder werk of zonder klussen. Dan kan het betalen van de huur van je woning nog wel eens een probleem opleveren. Steeds vaker melden huurders in deze regio zich bij hun woningcorporatie met betalingsproblemen.

Onvoldoende geld op de rekening om de huur nog te betalen. Dit geldt voor steeds meer bewoners van sociale huurwoningen in deze regio, de aantallen lopen in de tientallen. Landelijk geldt dat ruim 8600 huurders moeite hebben met de rekening, bleek onlangs uit een peiling. En maar liefst ruim 360.000 hurende huishoudens (16 procent) zien hun inkomsten onzeker worden vanwege de coronacrisis.

Bij Woonveste - een corporatie met zo’n 5500 woningen in onder meer de gemeenten Den Bosch, Heusden en Haaren - gaat het om ruim tachtig huurders. ,,Met die mensen gaan we in gesprek", aldus een woordvoerster. ,,Soms spreken we af dat iemand de huur pas hoeft te betalen als het vakantiegeld binnen is, of als de aangevraagde uitkering is uitbetaald. Ook zijn we soepeler met het afsluiten van betalingsregelingen, of spreken we een langere doorlooptijd af.”

Regeling met 21 huurders

Ook bij JOOST - met 7100 huurwoningen in onder meer Boxtel, Den Bosch, Haaren en Sint-Michielsgestel - gaat het om enkele tientallen huurders die betalingsproblemen hebben. ,,Met 21 huurders troffen we een betalingsregeling", aldus een woordvoerster. ,,Dat geldt ook voor twee huurders van bedrijfspanden.”

Volledig scherm Mark Wonders, bestuurder bij Woonmeij. © Marc Bolsius

En bij Woonmeij, dat ruim 5100 woningen in vooral de gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel verhuurt, werd met 12 huurders een betalingsregeling getroffen. ,,Dit houdt in dat de huurder de achterstand in termijnen kan terugbetalen, variërend van 6 tot 12 maanden", aldus bestuurder Mark Wonders. Hij vindt het aantal reuze meevallen. ,,Maar laten we vooral niet te vroeg juichen, het aantal kan de komende maanden nog oplopen.”

‘Veel minder uitgaven nu’

Volledig scherm Appartementengebouw Stapelen in Boxtel, een van de vele locaties van woningcorporatie JOOST. © Robèrt van Lith/BD Voorzitter Hans Wolven van de huurdersvereniging bij Woonmeij denkt te weten waarom het aantal huurders met betalingsproblemen nog meevalt. ,,Veel huurders hebben een vaste baan of zitten in de bijstand, dan verandert er weinig aan de inkomsten. Daarnaast heb je in deze coronatijd vaak veel minder uitgaven, er is immers weinig om het aan uit te geven. Er zijn bijvoorbeeld geen festivals en de restaurants en kroegen zijn al maanden dicht.” Wonders sluit zich daarbij aan: ,,Mensen hebben minder te doen, dus minder te besteden.”

Toch een lichte huurverhoging

Ondanks de coronacrisis, kozen ook JOOST, Woonmeij en Woonveste voor een lichte huurverhoging van maximaal 2,6 procent. Alleen Woonveste besloot deze verhoging vanwege de coronacrisis niet per 1 juli, maar pas per 1 oktober door te voeren. ,,Normaal geldt de huurverhoging voor één jaar, nu slechts voor de periode vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Hierdoor komen wij onze huurders financieel tegemoet.”

Huurverhoging wél per 1 juli