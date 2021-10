Steeds meer mensen in de Meierij willen rond Halloween ‘kick van het griezelen’ voelen

BOXTEL/SCHIJNDEL - Klopgeesten, heksen, skeletten, spoken, duiveltjes, enge clowns en allerlei andere duistere sinistere en onheilspellende figuren. Ze doken dit weekend vaak onverwacht op om de mensen de stuipen op het lijf te jagen. Het was het hele weekend griezelen en soms flink schrikken rondom Halloween in De Meierij.

Wat het spannendste was in de donkere bossen van Stapelen? ,,Die vrouw met die kettingzaag op dat bruggetje waar je geen hand voor ogen kon zien”, vinden Gijs (10), zijn broer Lucas (8) en vriend Tijl (10) eensgezind. Het trio deed dit weekend met vader Robert de Weger, de grotere broer en ruim zeshonderd andere liefhebbers van griezelen mee met de eerste versie van ‘Boxtel Spookt’. ,,Dat schrikken is leuk”, vindt Tijl. ,,Of ik ergens echt van geschrokken ben? Mwah.”

Volledig scherm Wie zijn nou Gijs, Lucas en Tijl? © Peter de Bruijn

De vrouw die in het duister met de ‘enge’ kettingzaag in de weer is Evi Spierings. ,,De mensen schrikken zich als ze het geluid van die zaag op zich af horen komen helemaal kapot”, zegt ze. ,,Geweldig om te doen. Ik loop op ze af. De mensen springen vanzelf aan de kant. Bizar hoe Halloween groeit in ons land.” Spierings is één van vijftien ‘engerds’ die vrijdag en zaterdag bij Stapelen en zondag in het centrum van Boxtel los rondlopen.

Mannetje van De Dommel

,,Het verhaal gaat over het Mannetje van de Dommel dat verliefd werd op de jonkvrouw. Hij spookt hier op Stapelen nog rond”, legt organisator Jordy van den Boer uit. ,,Boxtel Spookt is een doorstroomevenement. De deelnemers lopen dit weekend toch in groepjes van een man of vijftien. Er is veel belangstelling. Halloween is booming. Ik denk dat mensen de kick van het griezelen willen voelen. Dat kan de komende jaren op deze plek nog veel meer.”

Quote Als het aan mij ligt gaan we in de toekomst nog meer griezelen op Stapelen Roy van den Boer , organisator ‘Boxtel Spookt’

‘De kick van Halloween’ houdt Ans en John van Griensven uit Boxtel ook in de greep. De twee hebben de voorzijde van hun huis aan de Van Randerodestraat versierd met onder andere een skelet met doodshoofd die op een elektrisch stoel geëlektrocuteerd wordt, een Magere Hein en enge Bertha die smeekt of je met haar verstoppertje wil komen spelen.

Volledig scherm Ans en John van Griensven uit Boxtel hebben de voorkant van hun huis aangepast aan deze tijd. © Peter de Bruijn ,,Zelf gemaakt”, zegt John trots. ,,Ik was Bertha ‘s avonds in de schuur aan het bouwen. Ik denk ik ga naar binnen; kreeg er zelf schrik van. Ik wil onze figuren een spannend verhaal laten vertellen.” Ans: ,,We zouden het liefst willen dat, zoals je dat in Amerika ook wel ziet, de hele straat meedoet met Halloween. Dat lukt nu nog niet. Ik houd van griezelen. Een horrorfilm vind ik helemaal geweldig.” John vindt met name het licht en de techniek interessant. ,,Als het Nederlands elftal straks het WK in Quatar speelt, wordt ons huis weer oranje.”

Trick or Treat

Linda Braat schat dat er zaterdagavond - ondanks de regen - zeker zo’n driehonderd veelal verklede kinderen langs ruim dertig adressen in de wijken Hoevenbraak en Hulzebraak in Schijndel zijn gegaan. ,,Sommige huizen waren helemaal in halloweensfeer met spinnenwebben versierd”, zegt ze. ,,Ik heb een kerstman in een winkelwagentje en een heuse spooktuin in de achtertuin gezien. De mensen proberen steeds meer van het griezelfeest te maken.”

Quote Monster­tjes en heksen kunnen ook superleuk zijn Geraldine Duijghuisen , organisator Halloweentocht Boxtel

Verwachtingen overtroffen

In de buurt van de kinderboerderij in Boxtel-Oost klinkt het ‘Happy Halloween’ zondagmiddag door de straten. ,,De ongeveer zeventig deelnemertjes aan de Halloweentocht overtreffen mijn verwachtingen”, zegt organisator Geraldine Duijghuisen. Ze schminkt van tevoren allerlei gezichtjes. ,,Wat de favorieten zijn? Vleermuizen, heksen, maar ook leuke prinsesjes”, zegt ze. ,,Niet al te eng, ze moeten niet bang worden van hun eigen spiegelbeeld. Ik heb vroeger ook ‘trick or treat’ aan de deur gedaan. Dan had je een tas vol met snoep. Voor ons was dat het grootste feest van het jaar. Halloween is niet alleen maar eng. Monstertjes en heksen kunnen ook superleuk zijn.”

Volledig scherm Een invasie aan de voordeur in Boxtel. Wie heeft er nog geen snoepje gehad? © Peter de Bruijn

Plundering

Bij Masha Arts - Raaijmakers en Roos (14) ontstaat er zondag dus een soort van invasie aan de voordeur. De emmer, met vanwege corona alleen verpakte snoepjes, wordt zowat geplunderd. ,,Lekker voor de kids, wat minder voor het milieu”, zegt Masha. ,,Halloween populair? Steeds meer inderdaad. We hebben allemaal lang thuisgezeten hè. Ik wilde zaterdag nog wat ‘enge’ spulletjes voor mijn kinderen kopen. Bijna alles was uitverkocht.”