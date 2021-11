Steekpartij in Sint Oedenrode: verdachte nog gezocht

Opnieuw sluit een versla­vings­kli­niek in de regio de deuren: Promentis in Sint-Oedenrode is fail­liet

SINT-OEDENRODE - Verslavingskliniek Promentis in Sint-Oedenrode is failliet. De organisatie aast op een doorstart, maar neemt voorlopig geen nieuwe cliënten meer aan. Het is daarmee al de tweede kliniek in de regio die binnen korte tijd de deuren sluit.

27 oktober