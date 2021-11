Steenbakkers IJzerwaren in Boxtel stopt er na 85 jaar mee: ‘Ik heb geen opvolger’

Sint pakt flink uit in Schijndel en Esch

SCHIJNDEL/ESCH - Heel spannend was het, of sinterklaas nou wel of niet kwam. Veel werd afgelast, maar in Esch reed de sinterklaaskaravaan juist voor het eerst in coronatijd. En kinderen uit Schijndel hadden geluk met het gloednieuwe sinterklaasattractiepark Spectulaas.

21 november