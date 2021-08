Stekkerdief sloeg al zes keer toe in Boskant: 'Het is ons een raadsel wie steeds die kabels doorknipt’

Ouderen in Regie ziet brood in nieuw bouwplan voor senioren in gebied Moorwijk in Box­tel

30 juli BOXTEL - Ouderen in Regie ziet brood in een hofje met senioren in het bouwplan voor het gebied Moorwijk dat momenteel in voorbereiding is. De Boxtelse stichting gaat in gesprek met projectontwikkelaar Janssen De Jong.