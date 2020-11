‘Stemkanon’ Sohib Hussain maakt reputatie wéér waar

BOXTEL - 'Stemkanon' Sohib Hussain is evenals in 2018 met voorkeur in de gemeenteraad van Boxtel gekozen. Hij haalde als nummer vijf van de kandidatenlijst zelfs meer stemmen dan de lijsttrekker van D66.

Geen Amerikaanse toestanden, aldus burgemeester Ronald van Meygaarden die de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Boxtel gisterochtend dan ook met een gerust hart officieel maakte. Met geen veranderingen meer in de zetelverdeling zoals die woensdag was berekend en ook geen noodzaak tot hertellen van alle stemmen zoals bij de buren in Oisterwijk.

Quote Mijn grote sociale kring en de gunfactor zijn de basis van dit succes. Kennelijk hebben veel mensen toch vertrouwen in mij Sohib Hussain

Maar wel met drie verrassende namen in de nieuwe raad, die 4 januari geïnstalleerd zal worden. Dat Sohib Hussain (D66) en Christien van Schijndel (Combinatie95) ondanks hun relatief lage plaats met voorkeur in de gemeenteraad zouden worden gekozen was niet zo opzienbarend, zij flikten dat kunstje immers al eerder. De keuze van Lisa Somers (VVD) was verrassender.

Stemkanon van D66

Sohib Hussain (32) was woensdag andermaal het 'stemkanon' voor D66. De Boxtelaar haalde zelfs meer stemmen (349) dan lijsttrekker Mariëlle Wijffelaars (330). Echt verrast was Hussain dan ook niet dat hij als nummer vijf toch in de nieuwe fractie met twee leden komt. Ook omdat hem dat in 2018 ook al lukte.

,,Wel spannend, want je weet het natuurlijk nooit. Ik heb minder campagne gevoerd dan twee jaar geleden. We hadden binnen D66 afgesproken een lijn te trekken. Mijn grote sociale kring en de gunfactor zijn de basis van dit succes. Kennelijk hebben veel mensen toch vertrouwen in mij.”

Het was voor de democraat teleurstellend dat hij slechts vijfde stond op de kandidatenlijst van D66. ,,Maar goed, daar had ik verder geen grip op. Ik heb er nu een periode van ruim twee jaar op zitten waarin ik veel heb geleerd. De komende vijf jaar ga ik dat uitbouwen en mijn ideeën en plannen voor het voetlicht brengen."

Volledig scherm Christien van Schijndel komt met voorkeur in de raad voor Combinatie95. Dat lukte de Essche ook al in 2018 in Haaren. © Marc Bolsius

Quote Echt verrassend dit. Ik heb ook helemaal geen persoonlij­ke campagne gevoerd of zo Lisa Somers (VVD)

Of Somers (27) haar plaats ook daadwerkelijk inneemt, gaat ze nog even over nadenken en ook bespreken binnen de VVD. ,,Echt verrassend dit. Ik heb ook helemaal geen persoonlijke campagne gevoerd of zo", aldus Somers, die 179 stemmen kreeg. ,,Natuurlijk wil ik in de raad. Heb dat van te voren gezegd en het is ook democratisch de voorkeur van de kiezer te volgen."

Eervol

Als Somers inderdaad 'ja' zegt tegen haar kiezers, verliest Peter Stark zijn zetel waardoor 'maar' drie Esschenaren een plek krijgen in de Boxtelse raad.

Christien van Schijndel komt met voorkeur in de raad voor Combinatie95. Dat lukte de Essche ook al in 2018 in Haaren. ,,Zeker eervol als zoveel mensen (192) op jou stemmen als nummer acht van de lijst. Belangrijk is het dat straks de stem van ons dorp wordt gehoord in Boxtel. Dat mensen weten wat er speelt. Met drie raadsleden moet dat zeker gaan lukken."