Stemmen in auto krijgt mogelijk navolging, ’Mensen vinden het leuk, zeker in manege’

De meeste kiezers in de drive-ins zijn enthousiast. ,,Veel mensen voelden zich extra veilig in hun auto vanwege het coronavirus", zegt burgemeester Kees van Rooij, die zelf een kijkje nam op de drive-ins in Schijndel en Sint-Oedenrode. ,,Mensen vonden het ook makkelijk en leuk. Zeker in de manege in Sint-Oedenrode, waar mensen door de paardenbak reden om te gaan stemmen.” Van Rooij wil de evaluatie van de verkiezingen afwachten, voordat een beslissing valt over de toekomst van drive-in stembureaus. Of deze worden ingezet bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is dus nog ongewis.