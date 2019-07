Steun uit Gilze voor Boxtelse Bomen Brigade

De Boxtelse Bomen Brigade deed een oproep om meer vogelhuisjes op te hangen ter bestrijding van de eikenprocessierups. De respons op de lezersbrief in het Brabants Dagblad van gisteren komt van de Stichting Speelbos Gilze. Deze organisatie heeft bouwpakketten klaar liggen voor het maken van een vogelhuisje. ,,Als we elkaar helpen, snijdt het mes aan twee kanten”, zegt Angelique van Lankveld uit Gilze.



Volgens de Boxtelse Bomen Brigade is de beste bestrijding van de harige rups het helpen van diens natuurlijke vijanden, zoals de mees. ‘Die kunnen we meer huisvesting aanbieden, vooral in de vorm van vogelhuisjes.’ Hang die in de tuin, bepleit de organisatie. ‘We hopen ook dat er mensen en hobbygroepen zijn die meer nestkasten willen gaan maken en ze dan voor een aardige vergoeding aanbieden. Laat het ons maar weten waar ze te krijgen zijn.’