Steun voor 'koop lokaal' van gemeentebestuur in Boxtel

18:03 SCHIJNDEL - Heel even stond de Schijndelse basisschool 't Talent in de landelijke schijnwerpers. Dankzij een soort drive-in waardoor leerlingen in coronatijd toch naar school konden. Na de meivakantie volgt de rest van Nederland. ,,Dat is goed nieuws”, vindt Theo van Veghel, die met het Schijndelse idee kwam.