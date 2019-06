Steun voor zwembaden in Meierijstad, wel veel vragen

Werkloos­heid verder gedaald in Meierij, behalve in Haaren

15:31 HAAREN - Het aantal werklozen met een ww-uitkering is in mei verder gedaald in de Meierij. Behalve in Haaren, daar steeg het aantal licht, met 2,3 procent, maar daarbij gaat het om slechts vier personen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.