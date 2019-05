Stichting Kansarmen Sri Lanka weer aan de slag na aanslagen

BERLICUM - Na de gruwelijke aanslagen in Sri Lanka op Eerste Paasdag lag het werk van de waterprojecten van de Berlicumse Stichting Kansarmen Sri Lanka in het hele land een tijd stil. Maar nu is het werk weer hervat en werken er twee ploegen zeven dagen in de week aan nieuwe watervoorzieningen.

Dat meldt voorzitter Jan van der Steen van Stichting Kansarmen Sri Lanka in de laatste nieuwsbrief van de stichting die vanuit Berlicum opereert. ,,De weken van onzekerheid zijn geweken. Er zijn nu weer twee ploegen aan het werk en zij werken samen met ouders, leerkrachten en kinderen en woongemeenschappen aan nieuwe waterpunten die we met onze stichting voor elkaar krijgen op tal van plekken in het land.”

Quote Het toerisme ligt na de aanslagen aardig op zijn gat, nu is steun extra nodig Jan van der Steen, Stichting Kansarmen Sri Lanka

De Berlicumse voorzitter heeft in Sri Lanka een projectleider in de persoon van Chaminda Fernando. Deze stuurt de werkploegen aan in het hele land. Chaminda gaat vaak naar de kerk in Negombo. Maar was toevallig dit keer in een andere kerk met Pasen toen er een aanslag werd gepleegd. Ook Fernando verloor veel vrienden en kennissen aan de aanslag.

Van der Steen, die regelmatig in Sri Lanka is en inmiddels onderweg is naar het realiseren van het 250ste waterproject in Sri Lanka, meldt dat de aanslagen hun sporen nalaten. ,,De bevolking is angstig, maar ook veerkrachtig en steunt elkaar. Ondertussen ligt het toerisme wel aardig op zijn gat en dat is juist waar heel veel mensen hun inkomen uit halen. Juist nu is het belangrijk dat we hen niet in de steek laten en door blijven gaan met een essentiële basisvoorziening voor de bevolking: schoon drinkwater.”