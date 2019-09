Stichting verwijt eigenaar geen maatregelen te hebben genomen om Haarendael te beschermen

UPDATE ‘Brand Haarendael was onmogelijk binnen de perken te houden; vuur verspreid­de zich via de zolders’

11:47 HAAREN - De brand in Haarendael was onmogelijk binnen de perken te houden afgelopen weekeinde. Dat zegt Ruud Huveneers van de brandweer. Maandagochtend praat hij tijdens een speciale persconferentie in het gemeentehuis van Haaren over een onmogelijke taak om het historische complex Haarendael te kunnen redden.