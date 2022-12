Stichting Veteranen Sint-Michielsgestel krijgt mooie subsidie

Dat subsidiebesluit heeft het college van burgemeester en wethouders genomen. Burgemeester Han Looijen: ,,Wat de stichting doet voorziet duidelijk in een behoefte. Onze gemeente kent meer dan honderd veteranen waar Stichting Veteranen Sint-Michielsgestel activiteiten voor houdt, zoals de jaarlijkse Veteranendag.”

Structurele subiside?

Of de stichting ook in de jaren na 2023 een subsidie mag verwachten, dat is nog niet bekend. Dat wordt bij de kadernota 2024 bekeken. Mark Hueber, voorzitter van de Stichting Veteranen Sint-Michielsgestel, is heel blij met de toekenning van de subsidie.

108 veteranen in gemeente

,,Voorwaarde was dat we ook zelf sponsoring zouden aanboren. Maar dat is inmiddels gebeurd. Zowel sponsoring als giften zijn onze kant op gekomen. We houden elke maand een inloopmoment voor onze veteranen. In de hele gemeente Sint-Michielsgestel zijn dat er toch 108. Variërend van de Tweede Wereldoorlog of Nederlands Indië tot de Korea-oorlog of de missies in onder meer Mali, Kirgizië en Afghanistan”, weet Hueber.

Inloop in elke kern

Elke maand wordt de inloop voor veteranen in een andere kern van de gemeente gehouden. ,,De ene keer in Berlicum, dan in Middelrode, dan Den Dungen, Gestel of Gemonde. Zo houden we de drempel laag. Maar alle veteranen weten ook dat we ze graag even met de auto komen halen om een bak koffie en gesprek te hebben bij een inloop, als die in een ander dorp is.”

Tweede Wereldoorlog

De stichting is er ook voor veteranen die het moeilijk hebben. ,,We helpen graag met een goed gesprek als iemand eenzaam is of in de put zit. Daarnaast organiseren we lezingen waar veteranen iets aan hebben. We worden ook al betrokken bij de organisatie van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog die in 2024 tachtig jaar geleden is.”



