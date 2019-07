Stichting zoekt bewoners voor pastorie Boxtel

Teleurstel­ling over verdeling 4 miljoen in Haaren

14 juli HAAREN - 4 miljoen euro verdeelt Haaren over drie grote verbouwprojecten, in Haaren, Esch en Biezenmortel. Maar voor geen van de betrokken partijen is het toegekende bedrag voldoende om de plannen uit te voeren. Teleurstelling alom.