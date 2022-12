Stijgende rente, dalende koopkracht: ‘Daarom meer sociale woningbouw Veghels Buiten’

Og3ne zingt op benefiet­con­cert voor Lionsclub De Meierij-Den Dungen

Met muzikale bijdrage van gevestigde namen en met jong, nieuw talent houdt Lionsclub De Meierij-Den Dungen op vrijdag 23 december wederom een benefietconcert in Conferentiecentrum De Ruwenberg. De opbrengst van dit concert in kerstsfeer is bestemd voor zowel de Boodschappenplusbus van BINT als de Stichting Mumbai uit Heeswijk-Dinther.

11 december