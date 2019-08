Stikstofuitspraak treft óók Boxtels bouwplan Heem van Selis

VIDEO Odes aan Queen, ABBA, Rammstein en meer in Brabant

16:43 SCHIJNDEL - ABBA, Queen, U2, David Bowie en Nirvana. Onder anderen deze muzieklegendes krijgen een eerbetoon tijdens het nieuwe evenement Legends Live op zaterdag 30 november in manege De Molenheide in Schijndel. Het is een van de concerten in een reeks in het hele land.