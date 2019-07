Stikstofuitspraak zorgt voor veel rumoer, óók in Boxtel ‘moeilijker bouwen’

Nieuw festival In Our Nature krijgt geld van Brabant C

9 juli BOXTEL - Een kruisbestuiving tussen natuur, kunst en circulair ondernemen. Dat is het doel van het nieuwe festival In Our Nature. Van 8 tot en met 10 oktober op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel. De organisatie krijgt een eenmalige subsidie van Brabant C. De begroting is daarmee nog niet rond.