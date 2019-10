Stille boerenprotesten langs de N65: ‘Eerst de dieren verzorgen, dan met de trein naar Den Haag’

Langs de N65 bij Oisterwijk staat een trailer met de tekst ‘No farmers no food!’ en bij Helvoirt hebben leden van ZLTO De Leye hun trekkers langs de weg gezet om hun steun te betuigen. In Den Haag protesteren boeren op het Malieveld tegen het landbouwbeleid van de regering. ,,En wij gaan daar ook nog heen met de bus en de trein", vertelt Erik van Asten, voorzitter van ZLTO De Leye. ,,Wij moesten vanochtend de dieren nog verzorgen. Die kun je natuurlijk niet zonder eten of drinken achterlaten", vertelt hij.

Frustratie

Uit het boerenprotest blijkt dat de frustratie hoog zit bij de agrariërs. ,,Jaren aan opgekropte frustratie komt er nu uit", geeft Van Asten toe. Zelf heeft Van Asten een varkensbedrijf in Helvoirt. ,,We zijn het zó beu. Cijfers worden verdraaid en onze weerleggingen worden aan de kant geschoven. Door alle maatregelen lopen de kosten zo hoog op dat we niet meer op kunnen boksen tegen het buitenland. Nederland wordt terecht een exportland genoemd, maar ondertussen importeren we ook heel veel.”

Volgens Van Asten moeten we in Nederland blij zijn met de agrariërs. ,,We hebben geweldige landbouw in Nederland, de beste van de wereld. En ja, het kan altijd beter wat het milieu betreft, maar we werken daar al keihard aan.”

Brabantse varkensstallen

Per 1 januari 2020 moeten alle Brabantse varkensstallen waarvoor voor 1 januari 2005 een vergunning is verleend, voldoen aan de eis van minimaal 85 procent ammoniakreductie. Het installeren van luchtwassers is het meest effectief. Dit is een heikel punt voor varkensboer Van Asten. ,,Deze regeling is door de provincie naar voren gehaald en veel varkensboeren kunnen of willen daar niet aan voldoen. Het is namelijk een hele investering. Met als resultaat dat per 1 januari 2020 verschillende varkensboeren ermee stoppen. Het is gewoon genoeg geweest.”

Veestapel halveren

De druppel die volgens Van Asten de emmer bij boeren in Nederland deed overlopen was een voorstel van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij stelde eerder dit jaar voor om de veestapel te halveren om de woningbouw weer op gang te krijgen. ,,Toen hebben mensen gezegd: nu is het genoeg. Met als resultaat dat vandaag duizenden boeren naar Den Haag reizen. En ik ga dus ook. Dan haal ik vanavond alles maar wel weer in op het bedrijf.”

Volledig scherm Stil boerenprotest langs de N65 bij Helvoirt © Bart Meesters