Stolperstein voor Grete Spitzer bij Kentalis

SINT-MICHIELSGESTEL - Het kan toch niet dat er in Sint-Michielsgestel geen joodse slachtoffers waren in de Tweede Wereldoorlog. Met die vraag ging Jan ten Berge in Gestel op zoek en vond de naam van Grete Spitzer.

Het mag een klein wonder heten. Want zowel in Wenen als bij Kentalis is er bijna taal noch teken te vinden van de joodse Grete Spitzer. Jan ten Berge uit Sint-Michielsgestel zocht ruim anderhalf jaar naar mogelijk joodse slachtoffers die door de Duitsers in Gestel werden meegenomen naar concentratiekampen. Uiteindelijk vind Ten Berge toch wat waardevolle informatie.

En dat resulteert 28 september in het leggen van een struikelsteen (stolperstein) bij de hoofdingang van Kentalis (voormalig Instituut voor Doven). Dit ter nagedachtenis van Grete Spitzer, een doofstomme Weense joodse die in Gestel lessen volgde en in Auschwitz overleed.

Quote Nergens vond ik familie van Grete Jan ten Berge, Sint-Michielsgestel

,,Nergens vond ik familie van Grete, noch in Wenen, noch elders. Ook uit de archieven van het Doveninstituut en in Wenen was ze verdwenen. Waarschijnlijk zijn al die stukken vernietigd. Haar naam wordt ook wel als Gretha of Greta geschreven. Maar ik vond uiteindelijk een handtekening van haarzelf en zij schrijft haar naam als Grete. Zo staat ze dan ook op de stolperstein die hier wordt gelegd”, weet Ten Berge.

Waardevol was de vondst van een brief van een joodse vrouw uit kamp Westerbork die verhaalde over Grete. ,,En ik vond ander materiaal waaruit blijkt dat een ooggetuige haar op het perron in Den Bosch zag vertrekken naar Westerbork. Een getuige in Gestel wist ook te melden dat Grete daar met de auto van de directeur met een chauffeur naar Den Bosch werd gebracht.”