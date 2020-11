Stoommachine op z'n plek in historische fabriek Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE/NIJNSEL - Het hart van de authentieke stoommachine uit 1935 staat op z’n permanente plek in de Stoomklompenfabriek op het erf van Hoeve Strobol in Sint-Oedenrode. Nu kan de machine opgebouwd worden om een klompenmakerij en smederij aan te drijven.

Eigenaar Bert Verbakel en zijn vrijwilligers volgenden zaterdagochtend met spanning de verrichtingen van de kraanmachinist. Meter voor meter tilt de honderdtonse telescoopkraan de twaalf ton wegende machine uit de tijdelijke werkplaats. Hoog boven de grond manoeuvreert de machinist de wijnrode machine naar tien meter hoogte - een prachtig silhouet - door het dak naar z’n nieuwe standplaats.

Opluchting

Applaus gaat gepaard met een zucht van opluchting als de stoommachine veilig en precies op de blokken staat. ,,Het blijft een hachelijk avontuur”, zegt Verbakel. ,,Nu staat in feite de boiler met motor en vliegwiel op z’n plek en kunnen we beginnen om de rest waaronder pomp en aandrijfassen, te monteren.”

Volledig scherm Stoommachine wordt met grote kraan overgeheveld van tijdelijke naar permanente locatie bij Hoeve Strobel. © Kees Martens/DCI Media

De authentieke stoommachine werd in 1935 in de fabriek van R. Wolf in het Duitse Maagdenburg gebouwd, was gestationeerd in een Franse houtzagerij en kwam drie jaar geleden als oud roest naar Nijnsel. Vrijwilligers werkten wekelijks aan de restauratie.

Cruciaal punt

Verbakel: ,,Vooral het herstel van de twee grote stoomzuigers was niet gemakkelijk. Maar die maken de stoommachine juist zeldzaam want zo vind je er geen tweede in Europa. De Dienst voor het Stoomwezen heeft de ketel goedgekeurd en het Nederlandse leeuwenstempel toegekend. Dat was het cruciale punt. Want zonder goedkeuring is dit een bonk schroot. Nu mogen we stoom maken en valt de stoommachine onder het Nederlands erfgoed.”

Speciaal voor de authentieke stoommachine werd een historische fabriek gebouwd op het erf van Hoeve Strobol. Hierin komt een klompenmakerij en een smederij waar de klompenmaker straks draagklompen maakt en de smid sierwerken smeed.

Draaien voor publiek

De stoommachine - gevoed met afvalhout - drijft hiervoor de nodigde apparaten aan. ,,Onze smid Karel Kusters (88) maakt met een jongen in opleiding al plannen voor de inrichting. En we hebben vier opgeleide machinisten die de stoommachine kunnen bedienen.”

Verbakel kijkt al vooruit. ,,Ik ben blij als we ook weer rondleidingen kunnen geven in ons museum met oude werktuigen en ambachten. Vooral kinderen en senioren - ook dementerenden - kijken hun ogen uit. En volgend jaar met Kerstmis hopen we een volle week met de stoommachine te draaien voor publiek.”

