Stop Voets, hij is weer terug op de Markt in Boxtel

De politie had een warme band met Stop. Willem poetste in het politiebureau op de Markt de cellen soms schoon, of de dienstauto van meneer agent. In ruil voor die diensten, bracht de politie-auto Stop zo nu en dan eens naar huis, als hij te diep in het glaasje had gekeken. Een markante Boxtelaar. Een die thuis hoort op de Markt en vaak in een adem genoemd werd met Toon de Neus (toddenboer uit Den Bosch) of Coba Tin.