Strak in het pak en met bijzonder vervoer naar het afscheidsfeest; Bij de Nacht van Acht vloeien nog geen tranen

SINT-MICHIELSGESTEL - In knoerthard brullende sportwagens, op een platte kar, op de tractor, in een oldtimer, in een gloednieuwe cabriolet, in een brandweerwagen, zo trok zaterdagavond een uitbundige karavaan van een kleine honderd scholieren naar het Scoutinggebouw aan de Eikenlaan. Op weg naar hun Nacht van Acht. Ze waren er helemaal klaar voor, de groepachters van de drie Gestelse basisscholen én die van de Gemondse Lambertusschoool.

Bregje Schellekens had het zich van het hele gezelschap veruit het makkelijkst gemaakt. Zij bezag alle drukte prinsesheerlijk vanuit een hangmat, op een kar, getrokken door een tractor. De voorpret van de Sint-Lambertusscholiere ging alvast uit naar nauwelijks een uurtje later. ,,Straks gaan we lekker veel dansen”, keek Bregje alvast vooruit.

Bregje Schellekens in haar hangmat.

Manon van Woesik toonde zich bijzonder efficiënt in de voorbereiding. Zij regelde voor haar hele klas van de Touwladder het vervoer. Een kar, waarop het hele stel zich al vóór vertrek goed wist te vermaken. Prachtige galajurken, nette pakken, naast elkaar geschoven. Een en al plezier. ,,Nee”, zei Manon, “dit is niet de avond van dikke tranen bij het afscheid van de klas. Die komen over twee weken wel denk ik, voor het begin van de vakantie.”

Groep 8 van De Touwladder arriveerde op een platte kar.

Zaterdag was het de tweede jaargang van de Nacht van Acht. Voortgekomen uit de coronaperikelen van vorig jaar. ,,In dat rare jaar mocht er haast niets”, vertelt Terry op ’t Hoog van Stichting Kindervakantiewerk, ,,daarom bedachten wij een alternatief. Dat concept hebben we dit jaar aangehouden.”

Een optocht van allerlei voertuigen dus met erop volgend een heerlijk feest. Alhoewel, tot vrijwel op het laatst dreigde deze ‘nacht’ alsnog mis te lopen. Dat weet Hans Vos, de secretaris te melden. ,,Vrijdagavond om kwart over acht hoorden we van de gemeente pas definitief dat het kon doorgaan. Het was nog serieus spannend voor ons.” De beperkingen voor de leerlingen van 11 of 12 jaar zijn vrijwel nihil, de begeleiders houden zich keurig aan de anderhalve meter regel.

Mooie jurken, kapsel picobello, klaar voor het feest.

En dan arriveren de schoolverlaters aan de Eikenlaan. Het welkomstcomité ontvangt iedereen persoonlijk en dan breed lachend stapt ieder, over de rode loper, het feest tegemoet. Ouders en familieleden staan met fotocamera in de aanslag, om het historische moment vast te leggen.. Karel Megens van OBS De Bolster had de ochtend erna alleen maar lof: ,,Alles was super leuk. Weet je, het mooiste vond ik dat alle scholen meededen aan het feest. Ik ga dit nooit meer vergeten.” Nikki Schellekens van De Touwladder was al net zo te spreken over het feest. ,,Bij de spelletjes en het kampvuur hebben we het zó gezellig gehad! Onvergetelijk!”

Een mooie entree op de bank van een oude ladderwagen van de brandweer.