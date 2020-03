Straks drie filmhuizen in één gemeente: is dat niet wat veel?

SINT-MICHIELSGESTEL - Douwe Groenevelt en Jellienke Stamhuis, twee fanatieke filmliefhebbers in Sint-Michielsgestel, beginnen half april met Filmhuis Gestel. Er worden vijftien films per jaar geprogrammeerd in De Meander. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan een filmhuis.

Jellienke Stamhuis is dol op dramafilms. Haar partner Douwe Groenevelt houdt meer van science fiction en horrorfilms. Het Gestelse echtpaar heeft zich als initiatiefnemer opgeworpen om in De Meander in Sint-Michielsgestel een filmhuis te beginnen.

Quote We gaan niet onze favoriete films programme­ren. We kiezen vooral films uit het filmfesti­val­cir­cuit Douwe Groenevelt, Filmhuis Gestel

,,Nee, niet dat we onze favoriete films programmeren. In De Meander zoeken we voor filmhuis Gestel naar meer films met een maatschappelijk relevant verhaal. Een beetje de films die ook in het filmfestivalcircuit rond gaan. We trappen 15 april af met Parasite, een mooie Koreaanse film die een Oscar heeft gewonnen voor Beste Film. Anna Pedroli van de Nederlandse Vereniging voor Filmproducenten hebben we als spreker. Ze komt vertellen over het belang van filmhuizen.”

Mensen willen niet steeds naar Den Bosch voor filmhuisfilms

Addy van Beek, programmaleider van de Meander namens BINT Welzijn, is blij dat het Gestelse paar met filmhuis Gestel begint. ,,Al voordat de Meander ontstond is er een enquête gehouden. Daaruit bleek helder dat er behoefte is aan filmvertoning. Mensen willen niet telkens naar Den Bosch of andere plaatsen, maar lekker dicht bij huis een avondje film komen kijken.”

Later ook openluchtbioscoop of een filmweek

Het eerste jaar worden er vijftien films geprogrammeerd. ,,In vakanties ook familiefilms en kinderfilms. De rest van het jaar andere films. Later willen we ook kijken of we kunnen samenwerken met de bibliotheek die bijvoorbeeld een thema beet pakt. Dan haken we daar met een film op aan. Denk ook aan scholieren die zelf films maken of een filmweek of openluchtbioscoop. Maar eerst maar eens gewoon beginnen en kijken hoe het loopt”, zegt Douwe Groenevelt.

Filmhuizen rijden elkaar niet in de wielen, ze werken samen

Zowel Groenevelt als Van Beek denken niet dat ze met het filmhuis Gestel de filmhuizen van de Litserborg in Den Dungen en die van het Beneluxtheater in Den Durpsherd in Berlicum in de wielen rijden. ,,We stemmen samen af wat we draaien. Niet overal dezelfde films, maar variatie. We houden dezelfde filmprijs aan van 8,50 euro entree met gratis drankje en willen samenwerken. Dus geen concurrentie.”

Filmhuis in Beneluxtheater kiest wat vaker populair genre

Mart van Elten van filmhuis Berlicum is niet zo bang voor concurrentie. ,,Wij draaien sinds september 2019. We zien vooral mensen uit Berlicum naar de filmavonden komen. We merken ondertussen wel dat de kinderfilms niet zo aanslaan. Ook wij hebben veel films met een wat pittiger inhoud en verhaal. Maar in het populaire genre draaien we onder meer Once Upon a Time in Hollywood en Yesterday. We hebben 150 zitplaatsen in het Beneluxtheater in Den Durpsherd. Als een film het heel goed doet programmeren we hem nog eens. Gemiddeld zitten we aan zeventig bezoekers per keer.”

Filmhuis Litserborg wil activiteiten uitbreiden met workshops

Helma Foolen van filmhuis Litserborg sluit samenwerking met filmhuis Gestel zeker niet uit. ,,Wij zijn in 2014 al begonnen met ons filmhuis en zeer succesvol. Vaak is het uitverkocht. Wij draaien wel met maximaal vijftig zitplaatsen. Vooral de filmhuisfilms, dus films met een goed verhaal, doen het uitstekend. We werken al samen met het filmhuis in Berlicum.”