Straks ouderwets ravotten in Natuurspeeltuin Helvoirt

City Theater in Schijndel brengt ode aan George Michael

10:04 SCHIJNDEL - Het City Theater in Schijndel brengt zondag 31 maart een eerbetoon aan de Britse popzanger George Michael, die in 2016 overleed. Die dag staat vanaf 19.00 uur de George Michael Tribute Band Faith op het podium in het City Theater aan de Hoofdstraat.