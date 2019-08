Strengere stikstofregels zetten definitief streep door verkeersplannen Boxtel

De verwachte onheilstijding kwam woensdag. De Raad van State zette een streep door de plannen voor een ontsluitingsweg bij bedrijventerrein Ladonk en verkeersmaatregelen in buurtschap Tongeren. Met als gevolg dat de gemeente Boxtel opnieuw naar de tekeningtafel moet. ,,Het betekent dat we aan de slag moeten met nieuwe bestemmingsplannen en dat we jaren verder zijn voordat die procedures zijn afgerond", aldus een woordvoerder van de gemeente.



Het raakt bovendien niet alleen de ontsluitingsweg en Tongeren, maar ook de andere projecten in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. ,,De verbreding van de Keulsebaan, de realisatie van een fietstunnel in de Tongersestraat en sluiten van het dubbele spoor zijn hieraan rechtstreeks gekoppeld. Ook die lopen dus vertraging op.”