Strijd om 'beste chauffeur van Nederland' beslecht in Rooi

SINT-OEDENRODE - Wie is het meest bekwaam in achteruit inparkeren? Wie kan het best, het snelst en het veiligst zijn of haar oplegger koppelen aan de truck? Wie werkt het best de veiligheidsroutine voor een rit af? Wie rijdt er het zuinigst? Op dat soort vragen werd een antwoord gezocht tijdens de eerste finale van de DAF Driver Challenge, zaterdagmiddag in Sint-Oedenrode.

Chauffeurs zijn van nature niet competitief ingesteld. Ze hebben zich aangeleerd om zo veilig en rustig mogelijk duizenden kilometers af te leggen om goederen van A naar B te krijgen, en dat is geen spelletje of een wedstrijd. In Nederland worden dan ook nog niet zo lang competities gehouden. Toch zijn er vanuit het hele land zeventien deelnemers afgereisd naar het testterrein van DAF, verscholen in het buitengebied tussen Sint-Oedenrode en Nijnsel om hun krachten te meten.

André Boekhout is uit Barneveld gekomen. Hij is al zijn hele werkende leven chauffeur en rijdt voor de gemeente in zijn woonplaats vooral met afval als lading. Tijdens de ecotest is hij in zijn element: "Ik maak er doordeweeks ook vaak een wedstrijdje van om zo zuinig mogelijk te rijden. De kunst is om vroeg van de cruise control af te gaan. Dan rem je eigenlijk vanzelf, en zo bespaar je brandstof." Tijdens een bocht zegt hij trots: "We leggen bijna deze hele bocht gratis af." De DAF brengt een percentage in beeld van de zuinigheid. Boekhout haalt 95 procent. "Die vijf procent hebben we laten liggen op de hellingproef, want dat doe ik niet zo vaak. Als ik dit thuis doe haal ik vaak ook 100 procent, zelfs in het centrum van Barneveld.”

Iris Hassing van DAF legt uit dat het bedrijf deze wedstrijd nu voor het eerst organiseert om in beeld te blijven bij de chauffeurs: "Het is branding. We zijn normaal al erg betrokken bij de transportbedrijven, maar we wilden graag ook eens wat doen voor de chauffeurs. Per slot van rekening zitten zij elke dag in zo'n wagen." Om mee te doen hoefden de deelnemers niet per sé DAF-chauffeurs te zijn, maar de wedstrijd wordt er wel in afgewerkt.

Bianca Weijers-Tuss uit Bemmel rijdt bij haar werkgever bijvoorbeeld meestal Mercedes, maar "DAF heeft wel mijn voorkeur, van alle merken." Er een dagje in rondrijden is dan ook een klein feestje voor haar: "Ik vond het vet cool.”