Stukadoor Remon uit Schijndel valt nu op in kunstwereld én bij sjeik van Dubai

Agent blikt terug op fatale brand in café De Kom in Boxtel: ‘Er stond een auto vol met sinter­klaas­ca­deaus’

5 december BOXTEL - Bij een grote brand in café de Kom in Boxtel kwamen veertien jaar geleden, twee dagen voor Sinterklaas, vier mensen om. Een vader, moeder en hun twee jonge kinderen. Een brand die veel impact had op de hele gemeenschap. De politieagent die er die 3 december 2005 als een van de eersten bij was, blikt er nu op terug, in een emotionele video. ,,Er werd een auto vol sinterklaascadeautjes gevonden, bedoeld voor de kinderen.”