Succesvolle start Gestelse stichting Leef Jongeren

Nog een beetje onwennig en nieuwsgierig verzamelden de deelnemers met een fysieke beperking zich afgelopen weekeinde voor het eerst op de Parade in Den Bosch. Op het programma stond een cultuurhistorische stadswandeling door de Brabantse hoofdstad door gidsen van Kring Vrienden van ’s‑Hertogenbosch gevolgd door een lunch in Grand Café Silva Ducis. Na afloop waren de deelnemers en vrijwilligers eensgezind vol lof over het initiatief.

Spannend

,,Een spannende dag voor velen waarbij mij allereerst het sociale aspect bijzonder aanspreekt”, gaf een van de deelneemsters bij aanvang van de start van het eerste evenement van stichting Leef Jongeren aan. ,,Ik heb zoiets nog nooit gedaan en het zijn allemaal nieuwe mensen.” Binnen het uur vervolgt ze met een lach: ,,Ik denk dat het vandaag wel goed gaat komen. Het concept waarbij wij als deelnemers zelf ideeën voor een uitje kunnen aandragen - rekening houdend met de mogelijkheden van de deelnemers - vind ik boeiend. Wat dacht je van een rondvaart door ’s-Hertogenbosch, een rondleiding in een Brabantse fabriek, een bezoek aan de bioscoop of een picknick? Het hoeft niet spectaculair en kostbaar te zijn. Je kunt het ook klein houden en voor mij geldt daarbij graag in de buurt want anders is het voor mij een brug te ver. O ja, een workshop Bossche bollen maken lijkt me ook erg leuk.”

Aansprekend

Deelnemer Huibert (36) uit Loon op Zand is ook zeer te spreken over het initiatief van René Hagemans (31) die sinds een auto-ongeluk in 2011 een fysieke beperking heeft en moeilijk ter been is. Het tweetal kent elkaar al uit de periode dat er met de werkgroep jongeren vanuit de Zonnebloem (afdeling Tilburg) dagjes uit werden georganiseerd. Ook deelneemster Joyce (29) uit Kaatsheuvel maakte deel uit van dat jongerenbestuur en sluit zich graag aan bij het nieuwe concept. ,,Gezelschap en sociaal contact is heel belangrijk. Dat waren we al gewend vanuit De Zonnebloem maar dat is helaas uit elkaar gevallen. Daarom is het fijn dat er nu iets nieuws is gekomen. Het spreekt me aan om ook ideeën voor uitjes aan te dragen.”

Optelsom

Merijn (28) uit Waalwijk werd ruim negen jaar geleden op het voetbalveld getroffen door een hersenbloeding. Hij las in de krant over start van de activiteiten van stichting Leef Jongeren. ,,Ik heb zoiets nog niet eerder gedaan. Voorheen was ik nogal onzeker maar nu niet meer en dus doe ik graag mee. Ik ben al langer op zoek naar zoiets en deze doelgroep sluit veel beter aan bij mijn situatie.”

Vrijwilligster Desiree (49) uit ’s-Hertogenbosch maakte kennis met stichting Leef Jongeren via een agendabericht op de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. ,,Ik vind het eengoed initiatief en belangrijk om iets te doen voor een ander. In combinatie met bijvoorbeeld deze gezellige stadswandeling is het een optelsom waar ik me graag voor inzet.”

De optelsom geldt ook zeker voor de start van stichting Leef Jongeren dat bij de aftrap zeven deelnemers mocht begroeten. Vijf andere geïnteresseerden konden bij de aftrap niet aanwezig zijn. De stichting telt inmiddels vijftien vrijwilligers die de deelnemers tijdens de dagjes uit begeleiden.

Over Stichting Leef Jongeren

Stichting Leef Jongeren organiseert en financiert evenementen en uitstapjes voor mensen met een fysieke beperking in de leeftijd van 18 tot 45 jaar. In de praktijk blijkt dat jonge mensen met een lichamelijke beperking veelal over weinig tot geen middelen en mogelijkheden beschikken om evenementen te bezoeken of een uitje te maken. Ze hebben over het algemeen geen arbeidsverleden waardoor men is aangewezen op een zeer beperkte Wajong- of WIA-uitkering. De stichting - opgericht 29 november 2018 - streeft ernaar bij het organiseren van uitstapjes de persoonlijke bijdrage van de deelnemers tot nul of nihil te reduceren.

Doelgroepen