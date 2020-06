Suikerspin en draaimolen of gapende leegte, kermissen nog onzeker

DE MEIERIJ - Zwieren, zwaaien, rondjes draaien, de geur van suikerspinnen, lekstokken en oliebollen. Gillende kinderen en stoere jongeren bij de botsauto’s. Of blijft het deze zomer oorverdovend stil op het dorpsplein en missen we de echo van de Turbo Polyp?

Wel of geen kermis, dat blijft de vraag in de dorpen van de Meierij. Vooralsnog liggen er bij geen van de gemeenten concrete aanvragen op tafel voor het houden van een kermis. Ook al heeft het kabinet deze week besloten dat ook kermissen weer mogen, als bezoekers maar 1,5 meter afstand kunnen houden.

Boxtel en Sint-Michielsgestel houden een flinke slag om de arm als het over het doorgaan van kermissen gaat. Dat komt omdat het kabinet nog tot in detail aan de 25 veiligheidsregio’s in het land moet laten weten wat er wel en niet kan en mag op de kermis en andere evenementen. Vervolgens moeten die regio’s daar een besluit over nemen en een nieuwe noodverordening aan de gemeenten sturen.

Geen zinnig woord

Dus blijven vragen onbeantwoord: kunnen de kermissen in bijvoorbeeld Boxtel (augustus), Gestel (september), Schijndel (juli), Berlicum (september) of Sint-Oedenrode (september) gewoon doorgaan? En kan dat in de vertrouwde of een afgeslankte vorm? Mogen ze doorgaan op hun bekende locatie of moeten de kermisexploitanten uitwijken naar een ruimere plek, waar bezoekers gemakkelijk afstand kunnen houden? ,,Daar is allemaal nog geen zinnig woord over te zeggen”, aldus een woordvoerster van zowel Boxtel als Sint-Michielsgestel.

De gemeente Meierijstad weet ook nog niet of de versoepeling van de corona-maatregelen soelaas biedt voor kermisliefhebbers. Op dit moment zijn er nog geen aanvragen ingediend bij die gemeente. En dat geldt ook voor Haaren.

Kansen verkeken?

Op de kermisagenda lijken de kansen voor Haaren (kermis in juni), Helvoirt (juni), Esch (april) en Biezenmortel (geen eigen kermis) inmiddels verkeken. Maar een woordvoerster meldt dat de gemeente wel aanvragen verwacht. Dat kan ook best, omdat de kermisexploitanten nu, in tegenstelling tot andere jaren, nog geen volle agenda hebben. Daardoor zijn ze mogelijk toch beschikbaar, aldus voorzitter Atze Lubach van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK.

Quote Veel gemeenten trekken er hard aan om dorpsker­mis­sen door te laten gaan. voorzitter Atze Lubach van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK

Ondanks de huidige onzekerheid - wat mag wel en wat niet - schat hij in dat de door gemeenten georganiseerde dorpskermissen het meeste kans maken om door te gaan. ,,Omdat ze klein zijn. En belangrijk zijn voor de sociale samenhang, samen met carnaval. Dus gemeenten trekken er hard aan om ze mogelijk te maken.” Kermissen op een plein kunnen in zijn ogen eerder doorgaan dan straatkermissen, omdat het daar moeilijker is de anderhalve meter afstand te waarborgen.

Toch ziet hij ook beren op de weg. Niet voor alle duizend kermisexploitanten in Nederland loont het om weer aan de slag te gaan; het kermisseizoen duurt nog maar enkele maanden. ,,Ze moeten hun attractie weer laten keuren, verzekeren, personeel inhuren.” De kermisbonden werken in ieder geval hard aan het maken van een protocol waardoor het kermisvieren coronaproof kan. Als de kermis doorgaat.

Tilburgse kermis

Dat lijkt zo te zijn in Kaatsheuvel en Moergestel, beide vanaf 3 juli. Ook in Udenhout is er vermoedelijk een kermis, in augustus. In Oisterwijk, over twee weken, weer niet. En ook lijkt draaien, zwaaien, zwieren, gokken, schieten en pierewaaien op de Markt en de Parade in Den Bosch, vanaf de derde zondag in augustus, vrijwel uitgesloten. Maar Kermis Park Hilaria in Eindhoven gaat misschien wel door, in augustus. En ook Tilburg, kermisstad pur sang, hoeft lekstokken en oliebollen waarschijnlijk niet te missen. Maar de grootste kermis van de Benelux, van 17 juli tot en met zondag 26 juli, wordt wel afgeslankt.