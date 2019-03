Superloeser is laatste voorstelling van KEG Schijndel, subsidie stopt

Dit laat Kulturele Evenementen Groepen (KEG) uit Schijndel via een persbericht weten. De gemeente Meierijstad heeft besloten te stoppen met het subsidiëren van theater binnen de stichting KEG. Dat heeft te maken met de harmonisatie van subsidiegelden voor cultuur in de oude gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. ,,Dit wordt erg betreurd door KEG na enkele honderden succesvolle en betaalbare voorstellingen", stelt Joke van Riel van KEG.

En: ,,Zoals onlangs bekend is gemaakt, gaat De Blauwe Kei in Veghel, in het nieuwe seizoen zes jeugdvoorstellingen en tien voorstellingen voor volwassenen programmeren in de nieuwe podiumzaal van 't Spectrum. KEG is gelukkig wel betrokken bij het samenstellen van het jeugdprogramma.” De Blauwe Kei maakt het programma op 7 mei bekend. De subsidie voor jeugdtheater bij KEG stopte met ingang van 2019. ,,Omdat dit pas einde vorig jaar bekend werd en er toen al drie voorstellingen geboekt waren, konden deze gelukkig nog wel doorgaan.”

Lefkop

Kaarten voor Superloeser kosten zeven euro. De voorstelling is voor iedereen vanaf 5 jaar en is te zien op zondag 31 maart om 14.00 uur in de nieuwe podiumzaal in 't Spectrum aan Steeg 9 in Schijndel. Superloeser is een komisch stuk van de Rotterdamse jeugdtheatergroep Lefkop.