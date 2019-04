Superloeser laatste jeugdvoorstelling voor KEG Schijndel

Gemeente Meierij­stad wil er zijn voor de Q-koorts-patiënten

6:29 SINT-OEDENRODE - ,,We hebben een idiote ziekte. Onze ervaringen met Q-koorts willen we vandaag en in de toekomst graag met jullie delen", zegt Anny uit Veghel die Q-koorts-patiënt is. Bijna tachtig belangstellenden onder wie zo'n dertig Q-koorts-patiënten en hun naasten uit Meierijstad kwamen zaterdagochtend in Sint-Oedenrode voor de eerste keer samen.