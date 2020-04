Supermarkt in Schijndel moet opnieuw dicht door stroomstoring

Het had zo mooi kunnen zijn, dat Oranje Festival ... nu rest alleen de kater

27 april BOXTEL - Het had zo mooi kunnen zijn. De Vengaboys zouden ongetwijfeld hun megahit ‘Going to Ibiza’ gezongen hebben. Vijftien artiesten en dj’s, onder wie die van QMusic zouden in een loeigrote tent - 1400 vierkante meter - op de Markt in Boxtel de afgelopen dagen zo’n achtduizend mensen hebben vermaakt. Met dank aan onder meer tien horeca-ondernemers en Boxtel Vooruit en een budget van 65.000 euro. Nu rest de kater.