Symbolische dertiendorpenzwemtocht door Meierijstad

Zwemmend van Schijndel naar Olland, naar Boskant om via de overige kernen weer terug te zwemmen naar Schijndel. Een afstand van 60 kilometer met het doel zoveel mogelijk geld op te halen. Zo'n 50 deelnemers, waaronder 11 teams, stonden klaar voor de twee uur durende zwemtocht. ,,Een mooie opkomst voor de eerste keer", was Linda Spooren uit Schijndel, bestuurslid van Neptunus '58, van mening. Al zei ze te hopen dat er voor een volgende keer meer aanmeldingen komen. ,,Maar het is Vaderdag en ook nog 1 Ander Festival."

Alternatief

Het rondje Meierijstad was een idee van Neptunusleden Yvette van den Oever en Sandra Schellekens. ,,Omdat we niet zo makkelijk bij de 11 stedentocht kunnen zijn, is dit een alternatief", aldus Spooren. De teams die voor de estafette gekozen hadden, mochten zelf de afstanden bepalen en in welke vorm die gezwommen werd. Volgens Spooren is 40 baantjes zwemmen gelijk aan een kilometer. ,,Die 60 kilometer is niet haalbaar, zelfs voor onze wedstrijdzwemmers niet. Dat is té ver."

Streven

Omdat er zondagmorgen al 1500 euro op de teller stond, verwachtte Spooren op een bedrag van 2500 euro uit te komen. Om meteen lachend vast te stellen dat dat wellicht iets te optimistisch is. Dan relativerend: ,,Maar je moet wel iets hebben om naar te streven." De deelnemers trokken onder de klanken van vrolijke muziek hun baantjes. Ging de een als een speer door het water, weer anderen deden het rustig aan. Ook diverse jonge kinderen namen, veelal onder begeleiding, deel aan het zwemfestijn.

Echt heel cool