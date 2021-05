Syrische kinderen van in Boskant overvallen gezin slapen 's nachts niet meer: ‘Papa en mama waren met ze aan het vechten’

Hoe oud ze is? ,,Zeven jaar”, vertelt het Syrische meisje terwijl ze wat heen en weer wiegt op haar blote voeten. Aan de zachte g in haar stem hoor je dat ze al al een fiks aantal jaren van haar leven in Brabant woont. Haar lange steile haar valt in een scheiding aan weerszijde van haar hoofd. Ze kijkt even opzij naar haar twee oudere broers in de woonkamer en vertelt dan: ,,Papa en mama waren met ze aan het vechten.”