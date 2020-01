’t Dommeltje kan een herstart maken na verwoestende brand

John en Hanny van Hal kijken elkaar opgelucht aan. Paul Segers en Carl Bossiers van de welstandscommissie van de gemeente Boxtel hebben net gesproken en geoordeeld over de nieuwe ontwerptekeningen die de Van Hals hebben laten maken voor de nieuwbouw van de in december afgebrande activiteitenboerderij op Hoog Munsel in Boxtel. En in grote lijnen vindt de commissie het plan prima.



Kritiek op het ontwerp was vooral gericht op een uitspringende entree die architect Patrick Mommersteeg van Agrifirm Exlan had getekend. Eentje met een flauw hellend rieten dak. ,,Wij houden van dat nostalgische. Op die sfeer komen onze bezoekers ook af. Vandaar dat riet op het dak”, legt John van Hal aan de welstandscommissieleden uit.