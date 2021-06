‘t Roois Gasthuis wil middelpunt zijn van recreatie en toerisme

‘Een voorrecht om op de Wamberg een huis te mogen bouwen’

5 juni BERLICUM - Hij woonde al vanaf 2013 in het poorthuis op het historische landgoed De Wamberg in Berlicum. Daar huurde hij samen met zijn vrouw Greta het prachtige pand van familie Van Rijckevorsel, die eigenaar is van het oude landgoed dat in 1560 tot leven kwam. Maar nu is Joeri de Bekker een nieuw huis op het landgoed aan het bouwen. Het is een eeuwigheid geleden dat er ook maar iets nieuws is gebouwd op deze plek.