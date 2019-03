't Spectrum in Schijndel verdient betere regie van Meierijstad

Het veelgeprezen nieuwe cultuurpodium in 't Spectrum in Schijndel wordt op vrijdag 5 april feestelijk geopend, maar veel reden tot feeststemming is er momenteel niet in het cultureel centrum aan de Steeg. Voor de tweede keer binnen drie jaar is er een conflict tussen het bestuur en de algemeen manager. In 2016 vertrok Hans Fassbender na twaalf jaar wegens ‘verschil van inzicht’ met het bestuur.