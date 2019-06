't Spectrum in Schijndel wacht op nieuwe manager

,,Zo snel mogelijk.” Dit antwoordt voorzitter Leo van Rozendaal van de BV Accommodatiebeheer Schijndel op de vraag wanneer cultureel centrum 't Spectrum een nieuwe algemeen manager krijgt. Die nieuwe manager is nodig na het vertrek van achtereenvolgens Sylvia Rutten en Berry Franssen. Rutten vertrok vooral vanwege onenigheid met het bestuur, interim-manager Franssen vond een andere job. Hij wordt hoofd techniek en gebouwen in het Theater aan de Parade in Den Bosch.

Franssen gebruikt deze maand voor zijn overdracht, na 1 juli stopt hij in 't Spectrum. Dit cultureel centrum zag in 2016 ook al een manager uit onvrede vertrekken: Hans Fassbender. Van Rozendaal heeft er alle vertrouwen in dat er binnenkort een nieuwe manager aantreedt. ,,De vacature staat open, maar de arbeidsmarkt is op dit moment redelijk verhit.” De taken van de manager worden voorlopig waargenomen door het bestuur en het personeel.

Het bestuur is inmiddels wel aangevuld met een derde persoon: Frans van Oorschot. Van Rozendaal bleef eind dit jaar alleen over in het bestuur, inmiddels sloten Ferry Tausch en Van Oorschot zich bij hem aan. Mogelijk volgt nog een vierde bestuurslid. Van Oorschot vervulde al meerdere bestuursfuncties, momenteel is hij tevens voorzitter van KBO-Centrum in Schijndel. Hij is gepensioneerd en was directeur personeel en organisatie bij Ballast Nedam in Nieuwegein. Het college van B en W van Meierijstad stemde als enige aandeelhouder van de BV Accommodatiebeheer in met de benoeming van Oorschot.