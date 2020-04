't Talent in Schijndel baande de weg voor andere scholen in coronatijd

VIDEOSCHIJNDEL - Heel even stond de Schijndelse basisschool 't Talent in de landelijke schijnwerpers. Dankzij een soort drive-in waardoor leerlingen in coronatijd toch naar school konden. Na de meivakantie volgt de rest van Nederland. ,,Dat is goed nieuws”, vindt Theo van Veghel, die met het Schijndelse idee kwam.

Volledig scherm Leraar Theo van Veghel van 't Talent in Schijndel bedacht de drive-in-methode om toch les te kunnen geven tijdens deze coronacrisis. © Marc Bolsius Bij de voordeur de school binnenkomen, handen wassen, anderhalf uur les, opnieuw handen wassen en via de achterdeur de school verlaten. Zie hier in een notendop de drive-in-methode, waarmee de Schijndelse basisschool 't Talent onlangs de lessen weer opstartte. Maar dan in groepjes van maximaal drie kinderen om zo ruimschoots te voldoen aan de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Tevens kunnen leerlingen thuis de les live volgen via een videoverbinding.

‘Ik gaf de aanzet’

De bedenker van deze lesmethode in coronatijd is Theo van Veghel (61), die al bijna veertig jaar lesgeeft waarvan ruim vijftien jaar op 't Talent. Of beter gezegd: ,,Ik gaf de aanzet, vervolgens hebben we met een team van leraren, de directie en het bestuur het concept helemaal uitgedacht.”

Van Veghel kwam samen met zijn vrouw Margreet op het idee. Zij geeft ook les, maar dan op het Koning Willem I College (middelbaar beroepsonderwijs) in hun woonplaats Den Bosch. ,,We zaten samen wat te filosoferen. De school was toen al bijna twee weken dicht. En op 't Talent vingen we wel leerlingen op die ouders met een vitaal beroep hebben. En kinderen die leerachterstand opliepen. Waarom wel kinderen opvangen, maar niet lesgeven?, vroeg ik mij af. Zo begon het.”

‘Ik weet niet hoeveel kranten onze school bezochten’

Volledig scherm Lucas, een van de leerlingen op 't Talent die weer naar school kon. © Marc Bolsius Na de nodige gesprekken met collega's en bestuursleden van de scholenkoepel SKOPOS startte 't Talent op 8 april weer met lesgeven, zeer uitzonderlijk vanwege de maatregelen rond corona. ,,Dat hebben we geweten”, zegt Van Veghel. ,,Ik weet niet hoeveel kranten en nieuwsprogramma's onze school hebben bezocht.”

Van Veghel is blij dat nu ook landelijk de basisscholen na de meivakantie weer voorzichtig mogen beginnen, zoals het kabinet dinsdagavond bekend maakt. ,,Onze methode zal zeker navolging krijgen", verwacht Van Veghel. ,,Maar ik hoop wel dat we het kunnen uitbreiden, dus met zes leerlingen of meer per les. Op die manier kun je leerlingen bijna dagelijks zien, want nu krijgen ze bij ons maar eens in de twee dagen anderhalf uur les.”

‘Petje af voor ouders die lesgeven’