’t Tunneke: toen zeker 100.000 feestgangers per jaar, nu te koop

SCHIJNDEL - Uit het hele land kwamen bussen vol naar de themafeesten van 't Tunneke. Nu staat deze grote horecazaak in Schijndel - alweer jaren bekend als 't Pakhuyzz - te koop of te huur. In december ging de zaak failliet. ,,Het ‘wauw-effect’ was onze drijfveer", zegt eigenaar Henk Kafoe.

Volledig scherm 't Pakhuyzz in Schijndel ging in december bankroet. Het pand aan de Oude Steeg staat nu te koop of te huur. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius Hij is er nog steeds trots op. ,,In de goeie jaren hadden we hier 110.000 bezoekers per jaar", stelt Henk Kafoe (64), eigenaar van het grote horecapand aan de Oude Steeg in Schijndel waar voorheen feesterij 't Tunneke was gevestigd. ,,En in al die jaren hebben we nooit een vechtpartij of problemen gehad. De politie hoefde hier nooit te komen.”

De goede tijden zijn over. Begin december werd de vorige exploitant, topkok Paul van Waarden uit Oisterwijk, failliet verklaard met zijn zaak 't Pakhuyzz. Kafoe zet het gebouw nu te koop of te huur bij Meierijstad Makelaardij. De afgelopen week was hij samen met familieleden en vrienden druk bezig om het enorme pand met drie etages schoon te maken en op te knappen. ,,Dat was hard nodig, er was veel achterstallig onderhoud.”

't Curiosahuys

Henk Kafoe en zijn vrouw Birgit bewaren gouden herinneringen aan de jaren in 't Tunneke. ,,Wij begonnen in 1987 met themafeesten in Feesterij 't Tunneke aan de Boschweg. Dat idee deden wij op in partycentrum 't Curiosahuys in Kaatsheuvel. Dat kunnen wij ook, dacht wij.”

Kafoe had al de nodige horeca-ervaring opgedaan, onder meer in Hotel Central in zijn voormalige woonplaats Den Bosch. ‘t Tunneke werd zo'n groot succes dat de Kafoes een tweede pand erbij kochten aan de Oude Steeg. ,,Dit pand kochten we in 1996, voor die tijd was het grand café Da Vinci. In '97 gingen we open. Het liep als een tierelier. We hadden zo'n 180 man personeel, goed voor bijna 80 fulltime banen.”

Moordavonden

Vrijwel iedere avond was het volle bak. ,,Uit het hele land kwamen ze hierheen voor themafeesten. We hadden zigeunerfeesten, moordavonden, Middeleeuwse feesten, noem het maar op. Op de locatie aan de Boschweg gaan die themafeesten gelukkig nog altijd door in de zaak Amusant.”

't Tunneke had zelfs acteurs en muzikanten in dienst en een eigen werkplaats en opleiding voor acteurs. ,,Op een avond hadden we gemiddeld vijftien acteurs en zes troubadours hier rondlopen. En we hadden ook vaak goochelaar of vuurspuwer”, blikt Kafoe terug.

Christel de Laat

Volledig scherm De website van 't Pakhuyzz in Schijndel vermeldt dat de zaak 'wegens omstandigheden' definitief gesloten is. © 't Pakhuyzz Een van hen was Christel de Laat, de Schijndelse comédienne die nu volle theaterzalen trekt. ,,Een van de heksen was ziek. Toen zei ik ‘Dat kun jij best Christel'. Ze zat toen al bij het theatergezelschap het Brabants Muziek Theater van haar vader Wiek de Laat. Zij deed het echt top bij ons.”

Kafoe mocht ook veel bekende Nederlanders verwelkomen in 't Tunneke. ,,Zo hadden we geregeld de PSV-selectie hier over de vloer. Het ‘wauw-effect’ was onze drijfveer.” Nu is het gedaan met het ‘wauw-effect’ in het horecapand, dat de laatste jaren door het leven ging als ‘t Pakhuyzz.

‘Een grote Griek’