't Verswarenhuys in Schijndel is alsnog bankroet

Eigenaar Ruud van Oers van 't Verswarenhuys Schijndel BV wilde een franchiseketen beginnen met zijn concept, maar dit is mislukt. ,,We blijven wel proberen om een franchiseketen van de grond te krijgen” zegt Van Oers. Hij richt zich nu volledig op zijn bedrijf Ruud van Oers Groothandel BV. Dit bedrijf - met een distributiecentrum in Waalwijk en productie-unit in Den Dungen - levert voedselproducten aan circa honderd supermarkten in het land.

De bedrijfsleider van 't Verswarenhuys in Schijndel, dat in april 2015 opende, heeft op Strijp-S in Eindhoven een soortgelijke zaak opgezet: vershal Het Veem. ,,Voor een dorp als Schijndel was ons concept misschien toch iets te vernieuwend", vermoedt Van Oers. Hij werkte tot 2014 ruim twintig jaar bij familiebedrijf Van Oers Groep. In Schijndel nam supermarkt Plus enkele personeelsleden en producten uit het assortiment van 't Verswarenhuys over. ,,Het personeel van ‘t Verswarenhuys in Schijndel heeft ander werk gevonden”, weet curator mr. Jan Stadig, die het over een ‘overzichtelijk faillissement’ heeft.