Taalskills: onze wereld hangt van letters aan elkaar

Sint-Oedenrode praat over toekomst raadhuis Meierij­stad

14:57 SINT-OEDENRODE - Moet het raadhuis van Meierijstad in Sint-Oedenrode blijven of verkassen naar Veghel? Deze vraag staat centraal op de bijeenkomst Bocht!? over de toekomst van Kasteel Dommelrode in Sint-Oedenrode, waar sinds 2017 het bestuurscentrum is gevestigd.