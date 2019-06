Tapijt voor Vrede op 1 Ander Festival in Schijndel

Gaydaa Alsael, teamleider bij VluchtelingenWerk Meierijstad, is opgetogen: ,,Samen met bezoekers creëren we het logo van VluchtelingenWerk met doppen, deksels en cd's. Iedereen mag meedoen. Heel spannend, ik hoop van harte dat veel van onze mensen komen. Diversiteit is de link tussen 1 Ander en ons. Muziek is universeel en 1 Ander is de uitgelezen kans om ongedwongen contact te maken en samen te genieten. Het concept van een festival is voor veel vluchtelingen nieuw, ze moeten dat echt nog ontdekken. Nu 1 Ander gratis is, is het toegankelijker. Daar ben ik erg blij mee."