Team Hurricane#ALS ten strijde tegen slopende ziekte met een dressuurwedstrijd

Automobi­lis­te rijdt tegen lantaarn­paal in Boxtel en raakt gewond

6:28 BOXTEL - Een auto is zaterdagnacht rond 02.15 uur op een lantaarnpaal langs de Mgr. Wilmerstraat gebotst. De lantaarnpaal brak af en kwam op de rijbaan terecht. De auto lag ook in de kreukels en de bestuurster is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.