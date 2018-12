Team Meierijstad en CDA laten hun spierballen zien

Het leek wel de omgekeerde wereld deze week in de gemeenteraad van Meierijstad. ,,Ik doe een klemmend beroep op de coalitiepartijen Team Meierijstad en CDA. Steunt u álstublieft het voorstel van úw wethouders over het beheer van de openbare ruimte", vroeg Laurens van Voorst van Hart voor Schijndel in de raadzaal van Meierijstad in Sint-Oedenrode.

Een oppositiepartij die steun vraagt voor een collegevoorstel, dat gebeurt maar zelden. Het was dan ook een opmerkelijk debat. De grootste coalitiepartijen Team Meierijstad (elf zetels) en CDA (negen zetels) lieten hun spierballen zien. Het was alsof zij even wilden bewijzen dat niet het college van burgemeester en wethouders de baas is in de gemeente, maar (een meerderheid van) de raad.