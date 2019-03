‘Teams’ Meierijstad krijgen er ongenadig van langs

Brandweer rukt groot uit voor klein brandje in leegstaand bijgebouw in Boxtel

21 maart BOXTEL - Er werd groot alarm geslagen voor een brand in een leegstaand bijgebouw nabij het voormalige pand van Chinees restaurant New Palace aan de Schijndelseweg in Boxtel. Eenmaal ter plaatse bleek de brand erg mee te vallen en had de brandweer het brandje zo geblust.