Teleurstelling over uitblijven van vuurwerkshow bij kermis Schijndel

Een flinke groep bezoekers van de kermis in Schijndel stond dinsdagavond vergeefs te wachten op de vuurwerkshow. Daarmee wordt traditiegetrouw de kermis in veel dorpen afgesloten, en zo ook in Schijndel.

Quote Aanhouden­de droogte: de kans op een natuur­brand is groot Woordvoerder gemeente Meierijstad

Maar het vuurwerk bleef uit. En naar nu blijkt heeft dat te maken met de droogte. Een woordvoerder van de gemeente Meierijstad: ,,De aanhoudende droogte leidt er toe dat voor de hele provincie een zogeheten fase 2 is afgekondigd, waarbij de kans op een natuurbrand groot is. Datzelfde hoge brandgevaar geldt voor de provincie Zeeland, voor Zuid-Limburg en het Noordoosten van het land. Vuurwerkbedrijven in deze regio’s die een vergunning hebben gekregen voor kermis of evenement, krijgen te horen dat de show niet doorgaat.”

Provincie gaf 'nee’ aan kermis Schijndel

De gemeente Meierijstad is overigens niet de organiserende partij van de kermis. Dat is uitbesteed. Desgevraagd vertelt kermismeester Harrie Vossen: ,,We hebben nog tot laat overleg gehad. Maar vanuit de provincie is toch een ‘nee’ afgegeven vanwege de droogte. En dat kun je dan niet meer snel communiceren.”