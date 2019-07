Teleurstelling over verdeling 4 miljoen in Haaren

Jazzband Meierij­stad geeft gratis première­con­cert in Schijn­del

13 juli SCHIJNDEL - Koosje (4) uit Schijndel was waarschijnlijk de jongste toeschouwer die zaterdag bij het premièreconcert was van 'Jazzband Meierijstad'. De nieuwe band gaf het eerste gratis concert op het terras van Grand Café Het Tramhuys in Schijndel.