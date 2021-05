Tennisclub De Hopbel uit Schijndel krijgt gelijk van rechter, maar verhaal is nog niet klaar

Lege winkels en bovenwonin­gen Den Dungen tegen de vlakte

30 april DEN DUNGEN - De twee leegstaande winkelpanden aan het Heilig Hartplein in Den Dungen, net over de grens van Maaskantje, worden gesloopt. Dat betekent dat ook beide bovenwoningen tegen de vlakte gaan. Projectontwikkelaar Geert van den Brekel gaat er zestien appartementen bouwen. Het plan past in de nieuwe visie voor het centrum van Den Dungen dat een tijd geleden is vastgesteld.